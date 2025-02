Derby Milan-Inter 1-1 (90′), pareggio beffa nel recupero. Risultato giusto

Il Milan si difende e poi cerca di mettere in difficoltà l'Inter con le ripartenze, già due in meno di cinque minuti di gioco, entrambe sprecate da Leao. L'Inter continua ad attaccare con tanto sforzo nei primi dieci minuti della ripresa, i rossoneri si difendono bassi, ma compatti. Giallo per Bastoni che trattiene Leao in ripartenza. Doppio corner per i nerazzurri, ma la difesa rossonera riesca a spazzare senza pericoli. 60' calcio d'angolo per il Milan: cross di Pulisic molto pericoloso, Pavlovic sfiora e la palla esce di pochissimo.

Ammonito Dumfries per proteste. Nervosismo in campo per un gol annullato all'Inter con Lautaro che spinge Tomori. Chiffi ha fischiato il fallo di Dumfries su Theo Hernandez. 67' l'Inter continua a spingere forte alla ricerca del gol del pareggio. Palo di Bisseck durante un corner nerazzurro. 70' ripartenza Milan, cade in area di rigore Abraham, per Chiffi non c'è nulla. Milan che prova a tenere palla e abbassare il ritmo della gara quando mancano poco meno di 20 minuti al termine. Grande chiusura di Pavlovic e Theo Hernandez su Thuram. 75' grande palla di Pulisic per Reijnders che da posizione ottima spara in mano a Sommer.

Dal 78' spazio a Camarda e Terracciano per Abraham e Musah. Pressing dell'Inter quando mancano dieci minuti al termine del derby. 82' altro palo dell'Inter, Thuram c'entra in pieno il legno ancora su corner. 85' dentro Gabbia e Chukwueze per Leao e Pulisic. Il Milan si mette ufficialmente a 5 per difendere il gol del vantaggio. 89' recupero palla di Camarda che poi tenta il gol bellissimo da fuori. Tiro alto di poco. 5 minuti di recupero. Altro palo dell'Inter, stavolta Dumfries, sempre di testa. Maignan salva ancora sull'olandese. Gol dell'Inter nel recupero: esce male Jimenez. Cross di Bisseck e gol di De Vrij. Finisce 1-1 tra Milan e Inter.