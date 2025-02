Milan, Walker: leader nato! Presenza pesante in difesa. E i segnali…

Derby Milan-Inter 1-1, una partita molto bella, sentita e sempre aperta. Nel primo tempo ha regnato l'equilibrio, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto alla ricerca del gol. La rete infine è arrivata con lo spunto di Tijjani Reijnders che ha portato in vantaggio il Milan. Secondo tempo con l'Inter che ha spinto, preso tre pali e segnato nel recupero con De Vrij. Un pareggio che fa male per come è arrivato, ma giusto. Il derby di Milano è stato anche il debutto in rossonero per Kyle Walker. Una prima con il Diavolo andata molto bene. Ecco i voti del terzino dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA