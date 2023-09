Derby Inter-Milan, la parabola di Kjaer: era leader, ora gioca per forza

Da allora il Milan ne ha fatta di strada, arrivando fino allo Scudetto 2022 ed alla semifinale di Champions League nel 2023. Kjaer ha giocato 73 partite, incassando tantissime lodi. Quando, poi, nel dicembre 2021, si è rotto un ginocchio sperando in una rapida guarigione, ha trovato il suo posto da titolare occupato (con merito) da Kalulu. Ora, nelle ore che precedono il derby Inter-Milan, Kjaer si scalda per tornare in campo dall'inizio ... ma il suo stato fisico è diventato l'argomento del giorno a Milanello e dintorni.

Pioli lo considera una risorsa e non un problema — Il danese è tornato in auge per la squalifica di Tomori e per l'infortunio di Kalulu. Era ed è leader, per anzianità e qualità morali. Ma ora gioca soltanto se c'è urgenza. E la sua candidatura nella stracittadina, ha commentato il 'CorSport', sembra essere "vissuta quasi come una sorta di castigo del destino". Una spiegazione, persino banale, c'è anche. Nel 2023 il Milan ha perso quattro derby su quattro contro l'Inter e, spesso, Kjaer è stato additato come uno dei responsabili di errori e distrazioni sui gol incassati.

Pioli, tecnico rossonero, l'ha sempre considerato però come una risorsa e non un problema e come tale lo schiererà sabato pomeriggio al fianco di Malick Thiaw. Non a caso, durante i primi tre turni di campionato, per due volte, l’ha già fatto entrare dalla panchina per gestire la parte finale dei due impegni, 13 minuti complessivi a dimostrazione che si fida ancora di lui. Valore rosa Milan: Leao il top, ma c'è una sorpresa >>>

