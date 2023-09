Milan, una rosa da 550 milioni: Leao il top. Che impennata per Thiaw!

Valore rosa, il Milan ha un terzetto di testa niente male — L'ultima estate ha dato profondità alla rosa, alzando il tasso tecnico della panchina ma non solo. Alcuni titolari importanti sono arrivati nell'ultimo calciomercato. Vero, si sono un pochino (ma non molto) alzati i costi annuali (ammortamenti cartellino più stipendi lordi) in bilancio. Ma è cresciuto al contempo anche il valore della rosa.

Significativa la strategia di RedBird, sapientemente utilizzata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, di puntare sui giocatori che sarebbero andati in scadenza di contratto tra un anno. Avessero avuto contratti più lunghi, calciatori come Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic o Tijjani Reijnders non sarebbero arrivati per 20-25 milioni di euro.

Leao vale almeno 100 milioni. Ma la crescita è complessiva — Il licenziamento di Paolo Maldini, che avrebbe puntato su Marko Arnautovic, Domenico Berardi e Sergej Milinković-Savić, è stato di fatto il simbolo dell'estate rossonero. L'ex direttore tecnico non avrebbe portato colpi 'giovani', da player trading. Come lo è stato per esempio Malick Thiaw: individuato da Moncada e dal suo gruppo scouting, preso da Maldini e Frederic Massara per 8,5 milioni di euro bonus inclusi, dopo un rodaggio di mesi è diventato titolare e ora vale il triplo.

Pierre Kalulu, pagato pochissimo (480mila euro) all'Olympique Lione oggi rappresenterebbe una maxi-plusvalenza, ma è interessante vedere la crescita avuta, nel complesso, dai giocatori del Milan in termini di valore assoluto. Maignan, pagato 14 milioni di euro, oggi ne vale almeno 70. Theo, preso dal Real Madrid a 22, ne vale almeno 65. E Leao, preso a 28 dal Lille, oggi tocca almeno quota 100 milioni di euro. Milan, ecco il centrocampista per gennaio >>>

