Calciomercato Milan – Centrocampista, si riaccende un’antica passione

Neanche due settimane fa è andata in archivio la sessione estiva di calciomercato che ha visto il Milan, indubbiamente, tra le squadre protagoniste. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno fatto, tra Prima Squadra e Primavera, un grandissimo lavoro. Tanto in entrata, quanto in uscita. Quasi tutti i giocatori non ritenuti utili al progetto sono partiti, mentre molti elementi funzionali sono arrivati. Ma ci sarà ancora molto da fare nelle finestre di mercato del prossimo futuro.