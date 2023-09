Derby Inter-Milan, Kalulu non ce la fa: giocherà Kjær con Thiaw

Pierre Kalulu non giocherà il derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Non riesce a recuperare in tempo dal problema muscolare

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Pierre Kalulu salterà il derby Inter-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 a 'San Siro'. Il difensore francese, classe 2000, ha infatti accusato un problema muscolare nel corso di uno degli ultimi allenamenti della passata settimana. Farà nuovi controlli a questo proposito tra domani e venerdì.