CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con la bagarre in vetta alla classifica del campionato di Serie A, dove sono tutti ‘addosso al Milan’. Approfittano, infatti, del 2-2 di Milan-Parma le dirette contendenti al titolo, ovvero Juventus, Inter, Napoli e Roma, tutte vittoriose nei rispettivi impegni contro Genoa, Cagliari, Sampdoria e Bologna.

Il pari del Diavolo, 'last minute', grazie a Theo Hernández, non ha impedito alle rivali dei rossoneri di recuperare 2 punti in classifica sui ragazzi di Stefano Pioli. La lotta per lo Scudetto si va avvincente …