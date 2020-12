Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (14/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina odierna alla lotta Scudetto in Serie A, sempre più accesa. Il Milan pareggia, 2-2, in casa contro il Parma e deve ringraziare la doppietta di Theo Hernández. Partita sfortunata, quella degli uomini di Stefano Pioli, che colpiscono anche quattro legni. Dietro iniziano a spingere la Juventus di Cristiano Ronaldo e l’Inter di Romelu Lukaku, passate con il medesimo risultato esterno, 1-3, nella Genova rossoblu ed a Cagliari. Richiamo, infine, sui sorteggi di Champions League e di Europa League in programma oggi, a Nyon (Svizzera) a partire dalle ore 12:00.

