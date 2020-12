Milan-Parma, Pioli: “Approccio molle. Vice Ibra a gennaio? Dico che …”

Milan-Parma, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘Sky Sport’

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul Milan che pareggia nel recupero: “Rimane una serata storta. E’ um momento che abbiamo qualche difficoltà. La nota stonata sono gli infortuni, quelli di Matteo Gabbia e Ismaël Bennacer. Ci costringeranno a meno rotazioni. Non abbiamo approcciato bene alla gara, troppo molli. Poi la gara si è fatta difficile. Loro hanno approcciato bene alla gara, invece, sono stati bravi a ripartire. Potevamo fare gol prima, pareggiare prima. Ma abbiamo ripreso con cuore e volontà una partita che si era complicata”.

Sulla partita: “Noi giochiamo sempre per vincere. La volevamo vincere, c’erano le possibilità. Abbiamo lasciato poco agli avversari, ma nei gol i nostri errori ci sono stati. Eravamo messi bene, abbiamo lasciato liberi i giocatori. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo tempo meno lucidità, precisione. Ci abbiamo però messo tanto spirito, con tanti giocatori dentro l’area, ed abbiamo pareggiato meritatamente”.

Sull’assenza di Zlatan Ibrahimović e sulla prova di Ante Rebić: “Con Zlatan siamo molto forti, questo sì. Nessuno lo può dubitare. Ma la squadra ha creato anche oggi. Le caratteristiche di Rebić sono diverse, è più attaccante di movimento, di profondità. Zlatan ci dà più presenza. Ma abbiamo fatto bene con e senza Ibrahimović. E questo è un aspetto importante”.

Sull’analisi dei gol presi su azione e della prestazione: “Bisogna dare merito al Parma ed alle qualità dei suoi attaccanti. Andreas Cornelius difende bene la palla, gli attaccanti esterni vanno bene nell’uno contro uno. Nel primo gol ci schiacciamo troppo a difendere la porta senza marcare gli avversari. Non bisogna marcare gli spazi, ma gli avversari. Il pallone non va in gol da solo. Però purtroppo ci sta. Siamo stati un po’ lunghi in questa situazione. Mi aspettavo un inizio un po’ veemente, siamo stati poco aggressivi. Poi però abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, magari la partita sarebbe cambiata. Dobbiamo però essere soddisfatti anche di questa prestazione, dal punto di vista caratteriale, per una squadra così giovane, con tante assenze, in una partita che si è anche complicata per gli infortuni in campo”.

Sullo stato di salute del Milan: “Stiamo bene, dal punto di vista fisico e mentale siamo pronti e preparati. E’ stata la prima volta che ho cambiato tantissimo in Europa League. Quasi tutti i giocatori di stasera non avevano giocato giovedì sera. L’aspetto fisico non è un problema per noi, anche se undici partite in trenta giorni è dura per tutti … Dispiace aver avuto qualche infortunio di troppo, che ci ha tolto qualche cambio. La sosta di Natale? Non c’è bisogno, e nemmeno tempo, di rimettere benzina nelle gambe. Avremo Benevento, Juventus ed Atalanta subito dopo la sosta. Ci farà bene a livello mentale, soprattutto. Speriamo di mangiare bene il panettone”.

Su come esce il Milan da questo match: “La squadra non è uscita dal campo completamente soddisfatta del risultato. Questo è un aspetto importante che accresce la nostra autostima. Sapevamo di poter vincere la partita, non è stata la serata migliore in tanti episodi. Abbiamo avuto però qualità ed intensità per portare avanti un pareggio importante. Ma Paolo Maldini ha detto una cosa importante: l’obiettivo è migliorare il campionato scorso, siamo arrivati sesti. Ma oggi io non firmerei per il quinto posto, la squadra è ambiziosa, se la può giocare alla pari con tutti. Qualche partita l’abbiamo vinta, qualcuna l’abbiamo pareggiata, ma la squadra c’è sempre stata. Se firmerei per un secondo posto? Firmerei soltanto un rinnovo di contratto in questo momento”.

Sull’acquistare un vice Ibra a gennaio: “Su tutte le situazioni che potranno migliorare l’organico la società sarà attenta, le valuteremo insieme. Non sarà facile migliorare la squadra nel mercato di gennaio. Se potremo mettere qualcosa in più, di diverso, rispetto le caratteristiche abbiamo, non ci tireremo indietro e saremo pronti per farlo …”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>