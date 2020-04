Coronavirus, ha parlato Gazidis: “La salute è la nostra priorità”

NEWS MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato ampio spazio all’intervento di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan che, ieri sera, attraverso i canali social ufficiali del club rossonero, ha chiarito la posizione della società di Via Aldo Rossi sul tema, delicato, del coronavirus in relazione alla possibile ripresa dell’attività sportiva.

“La più grande priorità del nostro club è molto semplice: la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità”, ha affermato senza indugi Gazidis, che ha proseguito: “Noi torneremo ad allenarci ed a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per i nostri giocatori, per lo staff, per i tifosi e per gli italiani”.

Il termine sicurezza è stato l’elemento cardine dell’intervento di Gazidis, il quale, infatti, ha annunciato come “le attività nei centri sportivi di Milanello e al Vismara riprenderanno solo in una configurazione di assoluta sicurezza”. Il Milan, però, ha anche il dovere “di guardare avanti per il nostro club, per assicurarci che superi questa crisi in modo sano e forte”.

“Stiamo partecipando attivamente – ha proseguito l’A.D. sudafricano – ai più alti livelli, con le autorità sportive nazionali ed internazionali per gestire il calcio in questa emergenza. I club non sono solo delle società che giocano a calcio, hanno un ruolo nella comunità, rappresentano dei valori senza i quali il calcio non varrebbe nulla”.

"Vogliamo che sentiate il Milan vicino a voi – ha concluso Gazidis -, vogliamo rendervi orgogliosi".