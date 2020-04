Milan, Laudisa: “La sensazione è che con Maldini ci sia un lento addio”

ULTIME NEWS MILAN – Carlo Laudisa, intervistato da ‘Radio Sportiva’, ha parlato del futuro prossimo di Paolo Maldini come dirigente del Milan. Ecco cosa ha detto: “E’ chiaro che ci vorrà anche un’anima italiana per questo progetto: la sensazione con Maldini è che ci sia un lento addio perché non sembra affascinato ad entrare in un progetto in cui avrebbe un ruolo secondario”. Intanto Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Ibrahimovic, LEGGI QUI LE ULTIME >>>

