Calciomercato Milan, Joao Felix e un destino ormai deciso: ecco quale

Il Milan e Joao Felix , come scrive 'Il Corriere dello Sport', non proseguiranno insieme la prossima stagione. Il Diavolo, infatti, si aspettava di più dal talento del portoghese, ma ha brillato solamente all'esordio contro la Roma in Coppa Italia. In 7 partite di serie A, Felix non ha ancora segnato, stessa cosa nelle due gare contro il Feyenoord nei play off di Champions League. Il portoghese è stata una richiesta ben precisa di Conceicao, con il Milan che lo ha prelevato in prestito dal Chelsea.

Calciomercato Milan, Joao Felix non verrà riscattato: ecco i motivi

Il Milan, durante la prossima sessione di calciomercato, avrebbe deciso di non riscattare Joao Felix, non proverà a lavorare con il Chelsea per trattare il prezzo del 25enne trequartista, più semplicemente volterà pagina per andare su altri rinforzi. Anche perché i Blues, dopo averlo acquistato nell'estate scorsa per 52 milioni di euro dall'Atletico Madrid, chiederanno attorno ai 40 milioni per lasciarlo partire e il Milan non vuole impegnarsi in un acquisto così costoso.