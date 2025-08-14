Brand Finance, la Serie A perde terreno: il Milan resta fermo, mentre l’Inter…

“Il calcio italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dentro che fuori dal campo. La Serie A, tra le leghe più prestigiose d’Europa, si distingue per la sua eredità storica, ma affronta una sfida cruciale: è l’unica tra le Top Five europee a non vantare un brand calcistico con un valore superiore al miliardo di euro. Un segnale chiaro della necessità di rafforzare la competitività commerciale”. Gli analisti invitano i club italiani a investire maggiormente nella costruzione e promozione dei propri brand, per provare a colmare il gap con le grandi d’Europa. Non aiutano le recenti performance della Nazionale, che rischia di mancare il terzo Mondiale di fila. “Le prestazioni dell’Italia - dice Coruzzi - influenzano profondamente l’intero ecosistema calcistico.

Le mancate qualificazioni ai Mondiali e l’eliminazione agli ottavi di Euro 2024 hanno indebolito l’ottimismo dei tifosi. Secondo Brand Finance, solo il 24% degli italiani considera la squadra nazionale ambiziosa e competitiva: il dato più basso tra le principali nazioni europee. Anche l’indice di apprezzamento generale è ai minimi storici, segnalando una crescente disconnessione tra squadra e pubblico, che potrebbe ostacolare la crescita commerciale nel lungo periodo”.