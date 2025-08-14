Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Brand Finance, la Serie A perde terreno: il Milan resta fermo, mentre l’Inter…

RASSEGNA STAMPA

Brand Finance, la Serie A perde terreno: il Milan resta fermo, mentre l’Inter…

Brand Finance, la Serie A perde terreno: il Milan resta fermo, mentre l’Inter… - immagine 1
Le tre grandi della Serie A mostrano un quadro contrastante nel nuovo report di Brand Finance: il valore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le tre grandi della Serie A mostrano un quadro contrastante nel nuovo report di Brand Finance, leader globale nella valutazione dei marchi. Se l'Inter può sorridere per una crescita del 5% che porta il valore del suo brand a 479 milioni di euro, la Juventus, pur restando la più preziosa con 505 milioni, subisce un calo significativo del 13%. Il Milan, invece, non registra variazioni, rimanendo stabile a 401 milioni. Tutti e tre i club, tuttavia, si ritrovano fuori dalla top ten europea, accumulando un ritardo sempre più evidente.

Gap europeo in crescita: il Milan non fa progressi, Inter e Juventus in controtendenza

—  

La distanza siderale dalle big del continente è la vera nota dolente. Il Real Madrid, con un incremento del 14%, domina la classifica con un valore di 1,9 miliardi di euro, seguito dal Barcellona a 1,7 miliardi (+11%). Entrambi hanno ottenuto il massimo riconoscimento per la forza del brand, un rating AAA+ che le italiane si sognano, ferme a punteggi molto più bassi. Lorenzo Coruzzi, Valuation Director di Brand Finance, lancia un chiaro avvertimento:

LEGGI ANCHE

“Il calcio italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dentro che fuori dal campo. La Serie A, tra le leghe più prestigiose d’Europa, si distingue per la sua eredità storica, ma affronta una sfida cruciale: è l’unica tra le Top Five europee a non vantare un brand calcistico con un valore superiore al miliardo di euro. Un segnale chiaro della necessità di rafforzare la competitività commerciale”. Gli analisti invitano i club italiani a investire maggiormente nella costruzione e promozione dei propri brand, per provare a colmare il gap con le grandi d’Europa. Non aiutano le recenti performance della Nazionale, che rischia di mancare il terzo Mondiale di fila. “Le prestazioni dell’Italia - dice Coruzzi - influenzano profondamente l’intero ecosistema calcistico.

LEGGI ANCHE: Milan e Belgio, un legame tra storia e futuro: De Winter è il decimo ad arrivare

 

Le mancate qualificazioni ai Mondiali e l’eliminazione agli ottavi di Euro 2024 hanno indebolito l’ottimismo dei tifosi. Secondo Brand Finance, solo il 24% degli italiani considera la squadra nazionale ambiziosa e competitiva: il dato più basso tra le principali nazioni europee. Anche l’indice di apprezzamento generale è ai minimi storici, segnalando una crescente disconnessione tra squadra e pubblico, che potrebbe ostacolare la crescita commerciale nel lungo periodo”.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA