Milan Top News – Ibrahimovic non convocato: parla Pioli in conferenza

MILAN TOP NEWS – Vigilia di campionato oggi per il Milan che domani affronterà a San Siro l’Hellas Verona. I rossoneri saranno in piena emergenza visto che Stefano Pioli non ha potuto convocare per infortunio Rade Krunic, per l’influenza Simon Kjaer (giocherà Musacchio) e Zlatan Ibrahimovic, mentre per squalifica Ismael Bennacer. Il tecnico emiliano ha parlato oggi in conferenza stampa anticipando le defezioni e presentando la gara di domani. Prime parole per Alexis Saelemaekers da rossonero, intervistato da Milan TV. In casa Verona ha presentato il match Ivan Juric, che ha parlato in conferenza stampa.

