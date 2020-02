Milan, Saelemaekers sceglie la numero 56: i precedenti

NEWS MILAN – Alexis Saelemaekers ha deciso di non cambiare e indosserà lo stesso numero di maglia che aveva all’Anderlecht, la numero 56. Non sono molti i giocatori che al Milan hanno vestito questa maglia. La passata stagione fu il centrale croato Stefan Simic, mentre in precedenza furono i giovani Sebastian Gamarra e Giovanni Crociata (stagione 2015-16), Simone Ganz (2011-13) e Andrea De Vito (2009-11). Queste le sue prime parole da rossonero rilasciate oggi a Milan TV>>

