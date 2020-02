Verso Milan-Verona, i convocati rossoneri di Pioli: assente Ibrahimovic

NEWS MILAN – Al termine dell’allenamento di rifinitura al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato l’elenco completo dei giocatori rossoneri disponibili per Milan-Verona, gara in programma domenica 2 febbraio alle ore 15:00 allo stadio di ‘San Siro‘. Non recuperano Ibrahimovic, Kjaer e Krunic oltre alla squalificato Bennacer. Qui di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Leão, Maldini, Rebić.

Intanto, oggi, l’allenatore rossonero ha parlato a Milanello in conferenza stampa introducendo i temi principali della sfida contro gli scaligeri di Ivan Jurić. Per le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android