Milan-Verona, Musacchio stringe i denti e giocherà dal 1′

MILAN-VERONA – Reduce da un paio di settimane di stop per un problema muscolare e in gruppo solo da due giorni, Mateo Musacchio stringerà i denti e domani ci sarà. Il centrale argentino tornerà a giocare titolare in campionato dalla trasferta di Cagliari e sostituirà l’influenzato Simon Kjaer che in queste ultime gare lo ha sostituito al meglio. Musacchio dovrà stare molto attento a non prendere cartellini dal momento che è diffidato e settimana prossima ci sarà il derby. Oltre a lui sono altri due i calciatori rossoneri in diffida: ecco chi sono>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android