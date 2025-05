Zola sicuro: “Camarda? Se fossi il Milan sarei dispiaciuto”. Il motivo

Gianfranco Zola , vicepresidente di Lega Pro e leggenda del calcio italiano e inglese, è intervenuto in occasione di “Serie C business value”. Al temine dell'evento, l'ex calciatore ha parlato anche del Milan Futuro e in particolare di Francesco Camarda . Ecco le sue parole riprese dal sito lacasadic.com.

Milan, Zola: "Camarda? Mi dispiace molto per la vicenda. Penso che lui voglia ..."

"Non è un percorso che si completa in due giorni, richiede tempo. Della prima fase siamo già contenti perché i numeri dei giovani che giocano in Serie C è aumentato. Rispetto alla stagione 2022-23 siamo al 145% mentre rispetto allo scorso anno siamo al 70-75% di giocatori che giocano nel nostro campionato. Questa è la prima fase Ci siamo dedicati a incentivare e spingere la società a investire e a far giocare di più i giovani. Adesso ci sarà la seconda fare che è quella più importante dove cercheremo di alzare l’asticella in termini di qualità delle strutture, di tutte le persone che lavorano nel settore giovanile. Camarda? Se fossi del Milan sarei molto dispiaciuto di una cosa del genere. Sono delle regole che ci sono. Bisogna accettarle. Personalmente parlando mi dispiace molto la vicenda del ragazzo perché suppongo lui voglia e non solo lui giocare". LEGGI ANCHE: Milan, doppio colpo dal Barcellona? Sacchi, che bordata. E Camarda … >>>