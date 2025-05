Genoa-Milan, il momento giusto per Camarda? Ecco tutti i perché del sì

Nella serata di oggi, lunedì 5 maggio, Genoa e Milan si affronteranno nella sfida valevole per la 35^ giornata di Serie A e chissà che possa essere il momento giusto per Francesco Camarda. Il classe 2008, che in questa stagione ha già trovato il campo con la prima squadra, dovrebbe infatti essere in panchina per l'incontro dello stadio 'Luigi Ferraris'. Questo perché Tammy Abraham non sarà nemmeno in panchina per un problema. Non è detto che nel corso del match il giovane talento rossonero trovi il campo, anche se forse non c'è momento migliore per dargli spazio.