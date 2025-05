Inzaghi puro Milanismo. Shevchenko: 'È ossessionato. A Manchester ...'

Che queste parole servano di esempio per le nuove generazioni: l'episodio che ha raccontato Sheva descrive perfettamente l'ossessione di un campione che vuole sempre vincere e lasciare il suo graffio sulle partite. Una fame che tutti dovrebbero avere al Milan ma che non sempre si è vista nel corso di questi ultimi anni. Non è un caso che una leggenda come Inzaghi abbia vinto tutto con il Milan segnando letteralmente un'epoca. Una punta storica che con la sua voglia, la sua grinta e il suo Milanismo ha totalizzato 300 presenze e 126 gol con la maglia rossonera in competizioni ufficiali.