Milan Futuro, Camarda non ci sarà ai Playout: ecco i suoi numeri

Milan Futuro, per Camarda niente playout contro la Spal. Com'è andata la sua stagione in Serie C? Ecco i numeri dell'attaccante rossonero

Emiliano Guadagnoli Redattore 3 maggio - 21:30

Il regolamento della Serie C prevede infatti che possano partecipare solo i giocatori che nel corso della stagione abbiano raggiunto 25 presenze in distinta nella regular season e che allo stesso tempo siano scesi in campo con la prima squadra. Francesco Camarda, attaccante del Milan Futuro, ha giocato in Serie C solamente 18 volte. Per questo non ci sarà nella doppia sfida ai Playout contro la Spal. Come è stata la stagione della giovane punta nel campionato professionista?

Milan Futuro, i numeri stagionali di Camarda: ecco quanti gol ha segnato — Come detto, Francesco Camarda ha giocato 18 partite stagionali in Serie C segnando 5 gol e servendo un assist. In Coppa Italia Serie C 2 partite con 2 gol e un assist. Con il Milan Futuro, quindi, il totale è di 7 gol e 3 assist in 20 presenze (dati transfermarkt.it). Il talento rossonero è stato spesso chiamato dalla prima squadra del Milan e per questo non ha potuto raccogliere numeri migliori col Milan Futuro, ma si tratta senza dubbio di una stagione molto positiva per un ragazzo classe 2008.