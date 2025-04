Gubbio-Milan Futuro, Camarda non basta: rossoneri battuti per 3-2, il commento

Partita vibrante allo stadio “Barbetti”, dove il Gubbio supera di misura il Milan Futuro in una sfida piena di episodi, emozioni e capovolgimenti di fronte. Finisce 3-2 per i padroni di casa, ma i rossoneri escono a testa alta, pur con qualche rammarico.

L’inizio è in salita per la squadra di Oddo: dopo pochi minuti è Tommasini a portare in vantaggio il Gubbio, approfittando di una distrazione difensiva e insaccando con freddezza. Il Milan però non si scompone e reagisce con carattere. La pressione offensiva porta al primo rigore della giornata, conquistato con una bella giocata individuale. Dal dischetto si presenta Camarda, che con freddezza firma il pareggio e riporta equilibrio nel match.