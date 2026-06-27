Galatasaray, Zaniolo è tornato: segna ed esulta così | VIDEO

Il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese rischia di finire al capolinea. Quello che sembrava un legame solido si è improvvisamente trasformato in una matassa contrattuale difficile da sbrogliare. A lanciare l'allarme, con parole che sanno di rottura, è stato l'agente del calciatore, Claudio Vigorelli.

Milan, Zaniolo-Udinese: è rottura

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il procuratore ha voluto scoperchiare il vaso di Pandora parlando di una trattava per il rinnovo ferma ad un vero e proprio binario morto. Una situazione di stallo che ha riacceso le antenne del Milan, grande estimatore dell'Italiano.

Secondo quanto rivelato da Vigorelli, il problema affonda le radici nella scorsa estate, quando il calciatore arrivò in Friuli:

La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l’acquisto dell’Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d’accordo».

Vigorelli, successivamente, ha voluto smentire con forza le voci secondo cui Zaniolo starebbe pretendendo lo stesso stipendio percepito al Galatasaray, ovvero circa 3 milioni di euro netti a stagione:

«Assolutamente falso. Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese ma che rispecchino al contempo il valore tecnico di Nicolò».

Se da un lato la diplomazia resta attiva, dall'altro Vigorelli gela l'ambiente con un aut-aut chiarissimo:

«Ogni momento può essere buono per trovare una soluzione, ma alle presenti condizioni è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all’Udinese»