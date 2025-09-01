Vieri boccia il Milan: “Lottare per lo scudetto dopo un ottavo posto è complicato”

L'ex attaccante Vieri ha rilasciato un'intervista a Sportweek in cui ha analizzato la corsa Scudetto e ha parlato del Milan
Vieri a Sportweek: "Per me l'Inter è ancora la favorita. Il Milan? Troppo difficile lottare..."
Se il Napoli è ancora avanti a tutte in Italia: “Io vedo sempre l’Inter favorita. Secondo me ha ancora la rosa più forte. Poi, se mi chiedi se vincerà lo scudetto, rispondo che non lo so, non ne ho idea. L’età media alta? Vero, ma i giocatori sono forti. Il Napoli è lì, appiccicato, e già l’anno scorso ha vinto pur essendo inferiore ai nerazzurri”.