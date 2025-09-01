Pianeta Milan
Vieri boccia il Milan: “Lottare per lo scudetto dopo un ottavo posto è complicato”

Christian Vieri
L'ex attaccante Vieri ha rilasciato un'intervista a Sportweek in cui ha analizzato la corsa Scudetto e ha parlato del Milan
L'ex attaccante Christian Vieri ha rilasciato un'intervista a Sportweek in cui ha analizzato la corsa Scudetto e ha espresso il suo punto di vista sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Se il Napoli è ancora avanti a tutte in Italia: Io vedo sempre l’Inter favorita. Secondo me ha ancora la rosa più forte. Poi, se mi chiedi se vincerà lo scudetto, rispondo che non lo so, non ne ho idea. L’età media alta? Vero, ma i giocatori sono forti. Il Napoli è lì, appiccicato, e già l’anno scorso ha vinto pur essendo inferiore ai nerazzurri”.

Se il Milan sarebbe stato da scudetto con Vlahovic: “Da scudetto non lo so, perché competere per il titolo dopo un ottavo posto nella stagione scorsa è complicato, anche se giocare una sola partita alla settimana ti favorisce. Quanto a Vlahovic, è sempre un giocatore importante”.

