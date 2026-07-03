Stadio San Siro venduto a Milan e Inter: cosa ne sarà della "Scala del Calcio"?

Giuseppe Sala è tornato a parlare della vendita dello stadio San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter per la costruzione del nuovo impianto che prenderà vita nel 2031. Il sindaco meneghino ha smorzato le polemiche sul bando indetto dal comune, su cui anche la procura di Milano ha aperto un'inchiesta.

Il nuovo stadio di Milan e Inter

Le parole di Giuseppe Sala sulla vendita di San Siro a Milan e Inter

“Voglio ribadirlo chiaramente: noi non avevamo nemmeno l'obbligo di fare una gara. Comunque, rispondo a chi sostiene che i tempi siano stati troppo brevi. Se qualcuno pensa davvero che non ci fosse abbastanza tempo per partecipare, la soluzione era semplicissima. Bastava chiedere una proroga. Tutto il resto sono solo sciocchezze”.

La regolarità delle procedure

“C'è una domanda da farsi. Se qualcuno era davvero interessato, perché non ha chiesto una proroga? Perché nessuno ha fatto ricorso? La verità storica è una sola: non c'era alcun interesse. Poi adesso possono dire tutto quello che vogliono. Noi, da parte nostra, abbiamo la coscienza più che a posto”.