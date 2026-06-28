Il percorso per la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter fa registrare una svolta sul piano normativo. In vista degli Europei di calcio del 2032, l’obiettivo è quello di snellire le procedure burocratiche che storicamente rallentano l'ammodernamento degli impianti sportivi in Italia. Come evidenziato dall'avvocato Felice Raimondo nel suo dossier pubblicato sul canale Substack 'REDBLACK INSIGHTS', il Governo ha emanato il Decreto-Legge n. 108 del 26 giugno 2026. Il provvedimento introduce modifiche ai meccanismi autorizzativi, ridefinendo le tempistiche e le tutele legali collegate alla gestione dei progetti edilizi sportivi.

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