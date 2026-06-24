Il progetto per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter affronta un nuovo passaggio legale davanti al TAR della Lombardia. Mentre iniziano i primi interventi sull'area in cui prenderà vita il nuovo San Siro, nella giornata di ieri (23 giugno) si è svolta un'udienza pubblica di due ore riguardante i ricorsi depositati contro la demolizione dell'attuale impianto. I giudici hanno riunito diverse istanze presentate da associazioni e cittadini contrari alla cessione della struttura e l’abbattimento dello stadio Giuseppe Meazza. Al centro del dibattito, l'applicabilità della Legge stadi e la valutazione dell'impatto ambientale. Stando a quanto riferito da ‘Il Giornale’ la Corte dovrebbe esprimersi in via definitiva entro i prossimi 60 giorni.

Vendita San Siro, la dura contestazione di Fedrighini

“Ho assistito all’udienza presso il TAR Lombardia. Nelle stesse ore in cui il TAR esaminava i ricorsi, veniva avviata la demolizione di una struttura di servizio del Meazza, la Biglietteria Sud: ovviamente senza affissione di procedure autorizzative, senza indicazione di appalto, di impresa operante. L’ennesimo segnale di sudditanza obbediente da parte dell’amministrazione comunale. Nel segno dell’impunità”.

La difesa di Milan e Inter e il nodo Legge Stadi

Le contestazioni si dividono inl'azione dei cittadini assistiti dall'avvocato Veronica Dini, l'istanza dei comitati del quartiere San Siro e il ricorso del consigliereQuest'ultimo ha espresso forti critiche riguardo alle tempistiche degli interventi:Durante l'udienza,costituite dall'Avvocatura comunale e dai legali dei due club si sono scontrate con l’accusa. L'avvocato Veronica Dini ha contestato la linea difensiva, accusandola di aver sollevato argomentazioni politiche per delegittimare l'azione legale dei cittadini e il ruolo delI contrari alla demolizione hanno focalizzato l'attenzione sulle, definita repentina e priva di un bando di gara. Secondo i legali dei cittadini, la trasformazione del quartiere coinvolge direttamente la popolazione locale e lanon può essere sfruttata per violare tutte le altre norme in vigore.