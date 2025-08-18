Vaciago: “Vlahovic andrebbe di corsa al Milan. La Juventus spera che…”

“Vlahovic è una bella grana, a occhio o è Milan o è Milan. Non si sono fatte avanti altre squadre, poi in questi ultimi 15 giorni può succedere di tutto. Vlahovic non ha ricevuto offerte, a noi risulta che Allegri continua a sognarlo e Vlahovic andrebbe di corsa al Milan. I rossoneri stanno però lavorando su Hojlund, cosa succederà? La Juve sta andando su Kolo-Muani per mandare un messaggio a Vlahovic, facendo capire che di fatto non giocherà mai se dovesse rimanere per andar via a zero. Non verrà messo fuori rosa, andrebbe regolarmente in panchina ma giocherebbe pochissime partite, ancor meno da titolare. Questo metterebbe a rischio il suo mondiale e l’interesse del mercato tra un anno. La speranza della Juve è che il Milan non chiuda Hojlund e possa poi tornare su Vlahovic”.