Mauricio Pochettino ha reso note le convocazioni della Nazionale statunitense in vista delle amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il grande assente è Christian Pulisic, ancora non al meglio della condizione dopo la microfrattura alla tibia rimediata al Mondiale. In stagione, l'americano ha collezionato appena 90' minuti di gioco: il 2° tempo contro la Lazio e quello contro il Benfica.

USA, Pochettino esclude Pulisic: ecco perché

"Subito dopo la fine del Mondiale abbiamo iniziato a monitorare, studiare e valutare tutti i giocatori, compresi i profili utili per questo raduno. Lo dico sempre: i ventotto convocati per questo ciclo di quattro partite sono lì perché, per motivi diversi, in questo momento rappresentano le scelte migliori. Sono i profili su cui vogliamo puntare e con cui vogliamo lavorare sul campo, senza troppi giri di parole. La priorità assoluta, come ho già spiegato qualche giorno fa, è segnare un punto di ripartenza. Rispetto al passato cambia del tutto la prospettiva: la prossima Coppa del Mondo è tra quattro anni. Di conseguenza, dobbiamo lavorare fissando traguardi differenti e con una visione a lungo termine".

Può sorridere il Milan

ha spiegato le convocazioni in conferenza stampa:A Milanello,avrà a disposizioneSappiamo bene come la fragilità e i lunghi viaggi intercontinentali abbiamo spesso portato allo statunitense ulteriori guai fisici. Il contributo del classe 1998 sarà fondamentale per il, atteso da una stagione lunga e impegnativa.