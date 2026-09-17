Mauricio Pochettino esclude dai convocati Christian Pulisic del Milan: le parole del commissario tecnico degli Stati Uniti in conferenza stampa
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Mauricio Pochettino ha reso note le convocazioni della Nazionale statunitense in vista delle amichevoli contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il grande assente è Christian Pulisic, ancora non al meglio della condizione dopo la microfrattura alla tibia rimediata al Mondiale. In stagione, l'americano ha collezionato appena 90' minuti di gioco: il 2° tempo contro la Lazio e quello contro il Benfica.
USA, Pochettino esclude Pulisic: ecco perchéPochettino ha spiegato le convocazioni in conferenza stampa:
"Subito dopo la fine del Mondiale abbiamo iniziato a monitorare, studiare e valutare tutti i giocatori, compresi i profili utili per questo raduno. Lo dico sempre: i ventotto convocati per questo ciclo di quattro partite sono lì perché, per motivi diversi, in questo momento rappresentano le scelte migliori. Sono i profili su cui vogliamo puntare e con cui vogliamo lavorare sul campo, senza troppi giri di parole. La priorità assoluta, come ho già spiegato qualche giorno fa, è segnare un punto di ripartenza. Rispetto al passato cambia del tutto la prospettiva: la prossima Coppa del Mondo è tra quattro anni. Di conseguenza, dobbiamo lavorare fissando traguardi differenti e con una visione a lungo termine".
Può sorridere il MilanA Milanello, Pulisic avrà a disposizione due settimane di tempo per ritrovare la miglior condizione e riprendersi finalmente il suo posto da titolare sulla trequarti. Sappiamo bene come la fragilità e i lunghi viaggi intercontinentali abbiamo spesso portato allo statunitense ulteriori guai fisici. Il contributo del classe 1998 sarà fondamentale per il Milan, atteso da una stagione lunga e impegnativa.
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