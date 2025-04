Udinese-Milan, Conceicao: “Non possiamo controllare gli imprevisti”

Udinese-Milan , 32^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . I rossoneri si giocano le ultime speranze per cercare un posto in Europa per la prossima stagione. Non solo tramite il campionato: vincendo la Coppa Italia, il Milan si garantirebbe un posto nella prossima Europa League. Servirebbe un'impresa ai limiti del possibile per rimontare in zona Champions League. Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan . Ecco le sue parole su un possibile cambio di modulo, vista l'assenza di Walker.

Conceicao sulla formazione contro l’Udinese: “Walker non ci sarà, dobbiamo adattarci”

"Sono successi episodi importanti, che non sono sotto controllo. A volte uno che deve giocare titolare va in ospedale, uno si infortuna a casa, uno ha problemi di stomaco. Non possiamo controllarlo. Dobbiamo prepararci al meglio. Non sono soddisfatto. A volte si parla di tempo, ora abbiamo avuto due o tre settimane. Se ci alleniamo in un certo modo lo ripetiamo in partita. Walker è stato operato, non sappiamo quanto starà fuori. Sicuramente non gioca, giocherà un altro".