Udinese-Milan, Gimenez non recupera in tempo: Conceicao punta su di lui

Giungono brutte notizie per il Milan: Sergio Conceicao dovrà rinunciare a Santiago Gimenez, che non sarà della partita

Giungono brutte notizie per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri alla vigilia della trasferta contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Come riportato da Sky Sport, Sergio Conceicao dovrà rinunciare a Santiago Gimenez, che non sarà della partita per via del problema fisico che lo aveva costretto ad uscire anzitempo contro la Fiorentina.