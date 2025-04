Milan, Maignan e un rinnovo incerto: le motivazioni dell’improvvisa frenata

Il Milan ha scelto la prudenza

Nel contesto della stagione in corso, che ha visto il Milan lottare per la qualificazione alla Champions League, la dirigenza rossonera ha deciso di non prendere decisioni affrettate. La sfida per il rinnovo di Maignan non riguarda solo il valore sportivo del portiere, ma anche le dinamiche economiche del club, ancora in cerca di stabilità finanziaria. Un rinnovo faraonico per un giocatore che, per quanto fondamentale, sta vivendo un periodo altalenante, non è certo una priorità. La decisione di proporre un’offerta al ribasso - da cinque milioni di base fissa a quattro, con bonus legati alla qualificazione alla Champions League 2026/2027 - è l’ennesima dimostrazione di come il Milan stia cercando di navigare con attenzione in acque non sempre tranquille.