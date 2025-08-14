Turci su Donnarumma: “Non è una primadonna, la questione è economica”

“La questione tecnica non è in discussione, è paradossale dire che qualcuno possa cercare un portiere con caratteristiche diverse da Donnarumma. Abbiamo visto lo scorso anno che a prescindere dalla costruzione dal basso, se il PSG ha vinto la Champions l’ha vinta per ben altri motivi. Parliamo della manifestazione più importante, ho avuto la fortuna di allenare Gigio al Milan e all’inizio c’era un allenatore che faceva della costruzione dal basso il suo fiore all’occhiello ed era Giampaolo. Gigio è stato il più positivo di tutti in quel periodo, per intelligenza tattica e capacità tecnica. Trovo che la questione sfiori il ridicolo. Sulla questione economica è vero che ci sono sempre stati problemi con i rinnovi di Donnarumma e il PSG si è ridimensionato negli ultimi anni, Gigio era arrivato con Messi, Neymar e Mbappé in rosa. Solo loro tre guadagnavano quanto la gestione annua di non so quante squadre. Questo ridimensionamento ha portato a qualche attrito, ma quando Donnarumma è arrivato guadagnava un terzo o un quarto di quella triade. Rinnovare il miglior portiere del mondo non doveva essere una problematica, ma uno sbocco naturale”.