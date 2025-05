Totti racconta: “Sarei potuto andare al Milan”. Ecco perché non successe

Francesco Totti, leggenda della Roma e della Serie A, è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. 'Er Capitano' ha parlato di un retroscena con Gattuso (leggi qui) e non solo. Totti, infatti, ha parlato anche della possibilità che ha avuto in carriera di giocare per il Milan. Ecco le sue parole in merito.