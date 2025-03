"Sacchi rischiò davvero di venire ad allenare la Roma, poi andò al Milan"

Sulla visita di Arrigo Sacchi a Trigoria: “Quando Sacchi ci venne a trovare a Trigoria, di fronte alla tavola imbandita disse: 'Capisco perché qui non si vince, noi siamo molto più frugali ...'. Tra l’altro rischiò davvero di venire a allenare la Roma, poi andò al Milan. A Viola piaceva, amava il suo gioco. Il Presidente è stato un grande innovatore nelle sue scelte: da Liedholm a Eriksson, il primo a portare negli spogliatoi la lavagnetta per spiegare i movimenti. E non diamo per scontato l’ingaggio di Falcão, che per me resta il più grande. Tutti volevano Zico, arrivò Falcão, non lo conosceva nessuno”.