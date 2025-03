Tonali: “Baresi, una coincidenza rara. Il Milan è sempre stato nel mio cuore”

Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex mediano del Milan, ha parlato a 'La Repubblica'. Cessione, ritorno e non solo. Le sue parole

"Nato l’8 maggio come Baresi? Quarant’anni dopo, lui del 1960 e io del 2000: una coincidenza rara. Le poche volte che ho indossato la fascia di capitano del Milan me le ricordo tutte: con l’Empoli, col Torino in Coppa Italia, col Chelsea in Champions League. Due battute veloci con Franco su questo ci sono scappate. È sempre stato un idolo. Io ho sempre tifato Milan e mio papà è un tifoso sfegatato".