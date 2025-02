Milan, Loftus-Cheek: un’assenza che pesa tantissimo. Ecco perché

Milan , Loftus-Cheek è fermo ormai da molto tempo. L'ultima apparizione del centrocampista inglese risale alla finale di Supercoppa italiana vinta dai rossoneri nel derby contro l'Inter. Secondo le ultime notizie dovrebbe tornare a disposizione di Sergio Conceicao dalla partita contro il Lecce insieme a Kyle Walker . Un giocatore che non è stato mai ai livelli importanti della scorsa stagione, in cui riuscì a superare la doppia cifra di gol in tutte le competizione. Con Stefano Pioli aveva trovato un ruolo perfetto: da finto trequartista e pronto a segnare il più possibile con inserimenti e colpi di testa. Pur vero, però, che la sua assenza in questi mesi cruciali è stata una discreta batosta per il Milan attuale . Loftus-Cheek, prima del mercato invernale, era l'unico centrocampista in grado di dare uno sprint al centrocampo dalla panchina, visto che Bennacer non sembrava ancora al massimo e visto che Musah giocava spesso titolare. La situazione non è cambiata: Bennacer è al Marsiglia e Bondo non è ancora sceso in campo con il Milan.

Milan, quanto ti manca Loftus-Cheek? Un tassello fondamentale

Con Loftus-Cheek a piena disposizione, il Milan avrebbe potuto gestire meglio i minuti di due giocatori fondamentali con Reijnders e Fofana. Specialmente il francese, al momento, sta giocando meno proprio per gestire la fatica e cercare di farlo tornare al massimo. In più Conceicao avrebbe potuto cercare delle mosse tattiche diverse. Con l'inglese sarebbe stato più facile giocare subito con un centrocampo a tre. A conti fatti non ha mai davvero avuto a disposizione Loftus-Cheek e quindi non sappiamo ancora cosa avrebbe potuto fare con lui in campo e in panchina. Per questo è stata ed è un'assenza fondamentale. Fondamentale almeno quanto il rientro per le ultime partite del campionato. Serie A in cui il Milan non si potrà permettere più passi falsi se vorrà puntare al quarto posto. Vedremo se e quanto sarà importante Loftus-Cheek da qui a fine stagione per il Milan di Sergio Conceicao.