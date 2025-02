Milan, Bondo in soccorso di Conceicao? Potrebbe essere fondamentale

Milan, Bondo una chiave per il futuro? Il Diavolo di Sergio Conceicao non riesce a ingranare. Dopo la sfavillante, per quanto sorprendente, vittoria della Supercoppa italiana, i rossoneri sono andati incontro a ostacoli che non sono riusciti a superare. Il suicidio in Champions League contro Dinamo Zagabria e Feyenoord e la mancanza di continuità in campionato, che ha fatto crollare il Milan a otto punti dal tanto agognato quarto posto. Un periodo davvero difficile per il Diavolo che, per arrivare in zona Champions, dovrà fare una rimonta clamorosa. E in tutto questo, dopo il mercato invernale, Conceicao continua a puntare sui quattro attaccanti titolari, senza però riuscire a trovare un attacco sfavillante e una difesa solida. A gennaio, oltre a Gimenez e Joao Felix, è arrivato anche Warren Bondo. Il centrocampista ex Monza è stato convocato contro il Verona e contro il Torino senza scendere in campo. Eppure potrebbe essere fondamentale. Ecco perché.