Milan, Bondo esalta Conceicao: poi rivela il suo modello. E su Galliani …

Su Milanello : "E' il top, è bellissimo. C'è tutto per fare bene. Si respira la storia del Milan, ci sono passati tanti grandi giocatori. A me piaceva molto Seedorf".

Sulla sua carriera: "Quando avevo 15 anni, potevo andare al PSG, ma non è andata in porto. Non volevo andare fuori dalla Francia e così ho firmato per il Nancy. Lì ho fatto cinque anni molto belli".