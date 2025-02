Milan, per Bondo una domenica speciale. Schira: “Non vede l’ora di …”

Bondo, infatti, è giunto al Milan con un piccolo problema fisico da risolvere e, adesso, il peggio sembra essere alle spalle. Tanto che, sabato sera, in occasione di Milan-Verona , l'ex anche di Nancy e Reggina ha ottenuto la sua prima convocazione nella fila dei rossoneri di Sérgio Conceição . Restando, però, in panchina per 90' .

"Domenica speciale per Warren Bondo, che è tornato a Monza per guardare la partita contro il Lecce e per fare il tifo per i suoi ex compagni - ha scritto Schira -. Il centrocampista è molto felice al Milan e non vede l'ora di debuttare con i rossoneri". Che l'occasione giusta arrivi già sabato prossimo sul campo del Torino? LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ‘scippa’ l’attaccante ideale alla big di Serie A >>>