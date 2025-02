Archiviato il successo interno, 1-0, sull'Hellas Verona in campionato, il Milan di Sérgio Conceição - con la testa - è già all'impegno di domani sera in Champions League contro il Feyenoord, mentre la dirigenza pensa a come impostare il prossimo calciomercato estivo. Già, perché se il Diavolo, contro gli scaligeri, ha trovato il successo è stato grazie a un gol di Santiago Giménez, investimento pesante dell'ultima sessione invernale. Il quale, però, da solo non potrà bastare affinché i rossoneri tornino seriamente competitivi al massimo livello in tutte le competizioni in cui sono chiamati a giocare. PROSSIMA SCHEDA