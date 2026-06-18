Calciomercato Milan - Terracciano: carriera, numeri e curiosità | VIDEO

Intervistato ai microfoni di 'OnlyFanta', podcast in onda sui canali della 'Gazzetta dello Sport', il difensore del Milan Filippo Terracciano ha ripercorso alcune delle tappe principali della sua carriera. L'8 gennaio del 2024, il club rossonero ha versato 4,5 milioni di euro nelle casse del Verona per portare il classe 2001 alla corte di Stefano Pioli. Terracciano è stato l'unico acquisto del mercato invernale insieme a Marko Lazetic.

La parabola di Terracciano al Milan

Milan, l'intervista a Terracciano

“Trovare poco spazio in un club come il Milan ti toglie il ritmo della partita, ma ti permette di apprendere sotto altri aspetti. Il salto dal Verona ai rossoneri comporta un divario enorme. Personalmente ho vissuto quel trasferimento con un carico emotivo altissimo. In una piazza simile cambia ogni parametro. Un errore commesso a Verona o a Cremona non ha lo stesso peso di uno sbagliato al Milan. Anche la gestione degli eventi mediatici e tutto il contorno sono differenti. Questa realtà porta con sé grandi vantaggi e forti sanzioni”.

L'esperienza alla Cremonese

“La retrocessione sul campo è un risultato doloroso. Nonostante questo, considero l'ultima stagione un percorso utile per la mia maturazione. Conservo gli aspetti positivi di questa esperienza, come il minutaggio accumulato e la responsabilità gestionale all'interno del gruppo. In contesti di bassa classifica ogni partita domenicale diventa una questione vitale. Si vive costantemente sotto pressione. Questo scenario mi ha insegnato molto sul piano formativo, ed è un'esperienza completamente opposta rispetto al militare in una squadra abituata a dominare il gioco”.

La filosofia di Fonseca

“Con Paulo Fonseca ho sperimentato un'idea di difesa orientata al dominio del gioco. Questo approccio è decisamente più divertente e stimolante per un calciatore. Chiunque scelga di giocare a calcio preferisce avere il controllo del pallone. Società come l'Arsenal, il Milan o il Parma impostano la fase difensiva come un vero e proprio sistema di gioco propositivo. Per applicare con successo questa strategia, però, è indispensabile disporre di interpreti con caratteristiche specifiche adatte”.