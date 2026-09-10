Nel giorno della prima volta in assoluto in Champions League, Mirwan Suwarso ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Repubblica'. Oltre al match d'esordio contro il Lipsia, il presidente del Como si è espresso su diversi temi legati al calcio italiano in generale e al club rossonero in particolare. Non sono passate inosservate le parole su Alphadjo Cisse, così come il riferimento al grande Milan di Arrigo Sacchi.

Como, l'intervista a Swuarso

"In queste prime giornate abbiamo visto molti giovani interessanti come Cisse, Vergara, Lulli e Raimondo. Un allenatore come Aquilani che propone un calcio attraente, partite eccitanti. Sono ottimista. Se valorizziamo i nostri tesori, in 5-10 anni la A torna al livello degli anni ’90. Il valore di un campionato è definito dalla forza della sua squadra più debole, è questo che distanzia la Premier dalle altre leghe".

Il riferimento al Milan di Sacchi

"Sono esistiti un Barcellona senza Cruyff, un Milan senza Sacchi, un’Inter senza Herrera. Chi resta in un club per sempre? Solo Ferguson ci è andato vicino. Cesc ha costruito per il club e non per sé stesso e la sua impronta resterà per sempre, ma verrà il giorno in cui se ne andrà e quando accadrà dovrà aiutarci a individuare il suo successore, perché altrimenti il metodo e i giocatori che ha portato qui andrebbero sprecati".

Sullo scudetto

"Como da scudetto? Dopo tre partite? Questa è una stagione difficile, con tante prime volte per noi, compreso il peso del pronostico. Riusciremo a gestire tutto questo? Nessuno lo sa".

Tra i vari giovani interessati del campionato nominati dac'è anche. Troppo poco per pensare ad un indizio di mercato, anche se il potere d'acquisto delpotrebbe riservare alspiacevoli sorprese:Rispondendo alla domanda su un possibile addio di, il presidente delha tirato fuori ildiper rendere chiara la propria posizione:Per concludere,si è espresso anche sullaIl presidente delha evitato di sbilanciarsi eccessivamente, ma non si è neanche tirato indietro: