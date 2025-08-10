Pianeta Milan
Sticchi Damiani su Sottil: “Un nome su cui lavoravamo da giorni, vuole riscattarsi”

Riccardo Sottil AC Milan Milan-Roma 3-1 Coppa Italia 2024-2025
Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Sottil. L'ex Milan si trasferisce al sud del paese: le parole di Sticchi Damiani
Alessia Scataglini

Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Sottil. L'esterno offensivo si trasferisce dalla Fiorentina con la formula del prestito secco e oneroso per un costo di 500 mila euro.

Sticchi Damiani svela i retroscena: "Su Sottil abbiamo lavorato a lungo"

Già nella giornata di ieri, dopo il 2-2 del Lecce contro il Monopoli, il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva accennato all'operazione Sottil. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni?

A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo."

