Sticchi Damiani su Sottil: “Un nome su cui lavoravamo da giorni, vuole riscattarsi”

"Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni?
A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA