Sticchi Damiani su Sottil: “Un nome su cui lavoravamo da giorni, vuole riscattarsi”

"Oggi è arrivato Sottil, l’area tecnica lavorava da un po’ di giorni su questo nome, la trattativa non era banale. A volte sembra ci sia immobilismo, ma le trattative hanno i loro tempi, specie quando si seguono nomi che attirano attenzioni di tanti. Sottil ha motivazioni e vuole riscattarsi, l’allenatore lo conosce bene. Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni?