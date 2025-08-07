Stauch: “Jashari è da Milan. Vi racconto di quando Ardon …”

Sascha Stauch, allenatore della nazionale svizzera U21, ha parlato di Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Ecco un estratto
Sascha Stauch, allenatore della nazionale svizzera U21, ha parlato di Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Ecco un estratto della lunga intervista a Gazzetta.it: "E' un leader nato. È pronto per il Milan. È il profilo giusto, in grande ascesa e con ancora ampi margini di crescita. Dategli fiducia, vi stupirà. Anche in questa trattativa Ardon ha fatto capire che tipo di ragazzo è. Aveva scelto il Milan ed è uno così determinato che quando si mette in testa una cosa… deve raggiungerla. Non l’ho sentito, ma lo conosco e immagino la sua felicità".
Un aneddoto: "Le racconto questa. Lo scorso anno giocavamo contro l’Albania, una partita molto sentita qui. E io avevo visto qualcuno un po’ nervoso. Prima di entrare in campo Jashari mi ferma nello spogliatoio e mi dice che ci penserà lui sia a spronare i compagni che a guidare la squadra alla vittoria. Risultato? Abbiamo vinto 3-1, lui ha segnato ed è stato il migliore in campo".