Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Stauch: “Jashari è da Milan. Vi racconto di quando Ardon …”

ULTIME MILAN NEWS

Stauch: “Jashari è da Milan. Vi racconto di quando Ardon …”

Ardon Jashari Milanello AC Milan News
Sascha Stauch, allenatore della nazionale svizzera U21, ha parlato di Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Ecco un estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Sascha Stauch, allenatore della nazionale svizzera U21, ha parlato di Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Ecco un estratto della lunga intervista a Gazzetta.it: "E' un leader nato. È pronto per il Milan. È il profilo giusto, in grande ascesa e con ancora ampi margini di crescita. Dategli fiducia, vi stupirà. Anche in questa trattativa Ardon ha fatto capire che tipo di ragazzo è. Aveva scelto il Milan ed è uno così determinato che quando si mette in testa una cosa… deve raggiungerla. Non l’ho sentito, ma lo conosco e immagino la sua felicità".

Milan, Stauch: "Jashari è un leader nato. Durante una partita contro l'Albania ..."

—  

Un aneddoto: "Le racconto questa. Lo scorso anno giocavamo contro l’Albania, una partita molto sentita qui. E io avevo visto qualcuno un po’ nervoso. Prima di entrare in campo Jashari mi ferma nello spogliatoio e mi dice che ci penserà lui sia a spronare i compagni che a guidare la squadra alla vittoria. Risultato? Abbiamo vinto 3-1, lui ha segnato ed è stato il migliore in campo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Thiaw: il piano rossonero è chiaro. I dettagli | PM NEWS>>>

Sul ruolo: "In mezzo può fare tutto. Con me giocava sia nei due di centrocampo che da regista puro. Alla Xhaka per intenderci, di cui ha preso il posto proprio nelle ultime amichevoli. Poi è stato spostato sottopunta e ha fatto subito un assist. Sa fare anche la mezzala, l’ha fatta al Bruges. Anche per la sua duttilità sono sicuro che non avrà problemi di ambientamento".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA