Stauch: “Jashari è da Milan. Vi racconto di quando Ardon …”

Sascha Stauch, allenatore della nazionale svizzera U21, ha parlato di Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan. Ecco un estratto della lunga intervista a Gazzetta.it: "E' un leader nato. È pronto per il Milan. È il profilo giusto, in grande ascesa e con ancora ampi margini di crescita. Dategli fiducia, vi stupirà. Anche in questa trattativa Ardon ha fatto capire che tipo di ragazzo è. Aveva scelto il Milan ed è uno così determinato che quando si mette in testa una cosa… deve raggiungerla. Non l’ho sentito, ma lo conosco e immagino la sua felicità".