Milan, Jashari: 'Ecco cosa posso dare. Voglio riportare la squadra ...'

Cosa può dare alla squadra: "Posso dare fisicità, aiutare la squadra in attacco e in difesa. Posso dare l'ultimo passaggio per segnare molto gol. Queste sono le mie caratteristiche migliori per aiutare la squadra".
Sui giocatori ex Milan che gli piacciano: "Roberto Baggio e Pirlo, mi piacevano come giocavano. Erano forti, tecnici, creativi. Questo cerco di fare nel mio gioco".
Milan, Jashari: Modric e il numero di maglia—
Sul giocare affianco a Luka Modric: "E' bellissimo che lui faccia parte di questa squadra. Giocare con un giocatore così straordinario può solo aiutarmi. Lo ascolterò ovviamente, fuori e dentro al campo".
Che sensazioni provi a indossare la maglia del Milan? "E' difficile spiegarlo con le parole. E' una bellissima sensazione. E' fantastico fare parte di un club straordinario. Voglio dare la mia parte e riportarla dove merita. Darò tutto per fare tornare il Milan grande".
Sul perché ha scelto il numero 30: "Il numero 30 è il numero con cui ho iniziato in Svizzero. L'ho scelto al Milan perché mi piaceva Messi, e lui ha iniziato con il 30. Mi ha portato fortuna in Svizzera e in Belgio. Spero di renderlo storico".
Un messaggio ai tifosi del Milan: "Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere!"
