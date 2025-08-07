Pianeta Milan
Milan, Jashari: 'Ecco cosa posso dare. Voglio riportare la squadra ...'
Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole
Emiliano Guadagnoli 

"E' bellissimo essere qui dopo le ultime settimane. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra. Voglio riportare il Milan dove merita: vincere le partite, i titoli, per questo darò tutto". Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole.

Jashari: "Posso dare fisicità, aiutare a fare molti gol". Un messaggio chiaro!

Perché ha scelto il Milan: "Per me, quando il Milan mi ha chiamato, ero orgoglioso, era il progetto che volevo prendere. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan. Era il mio sogno da bambino. Ora è realtà".

Cosa può dare alla squadra: "Posso dare fisicità, aiutare la squadra in attacco e in difesa. Posso dare l'ultimo passaggio per segnare molto gol. Queste sono le mie caratteristiche migliori per aiutare la squadra".

Sui giocatori ex Milan che gli piacciano: "Roberto Baggio e Pirlo, mi piacevano come giocavano. Erano forti, tecnici, creativi. Questo cerco di fare nel mio gioco".

Milan, Jashari: Modric e il numero di maglia

Sul giocare affianco a Luka Modric: "E' bellissimo che lui faccia parte di questa squadra. Giocare con un giocatore così straordinario può solo aiutarmi. Lo ascolterò ovviamente, fuori e dentro al campo".

Che sensazioni provi a indossare la maglia del Milan? "E' difficile spiegarlo con le parole. E' una bellissima sensazione. E' fantastico fare parte di un club straordinario. Voglio dare la mia parte e riportarla dove merita. Darò tutto per fare tornare il Milan grande".

Sul perché ha scelto il numero 30: "Il numero 30 è il numero con cui ho iniziato in Svizzero. L'ho scelto al Milan perché mi piaceva Messi, e lui ha iniziato con il 30. Mi ha portato fortuna in Svizzera e in Belgio. Spero di renderlo storico".

Un messaggio ai tifosi del Milan: "Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere!"

