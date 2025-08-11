Pianeta Milan
INTERVISTE

Sesko: “Ibrahimovic è il mio idolo. Guardavo ogni singolo video, è incredibile”

Benjamin Sesko RB Lipsia
L'attaccante sloveno Benjamin Sesko, ultimo acquisto del Manchester United, ha parlato del suo idolo: Zlatan Ibrahimovic
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'attaccante sloveno Benjamin Sesko, ultimo acquisto del Manchester United per quasi 80 milioni di euro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, parlando del suo idolo: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha vestito la maglia dei Red Devils per due stagioni, è un punto di riferimento per il giovane centravanti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sesko su Ibrahimovic: "E' il mio idolo! Sogno di incontrarlo, sarebbe fantastico"

—  

Quando ero piccolo lo guardavo giocare… Guardavo ogni singolo video YouTube che riuscissi a trovare. Per me è incredibile. Non siamo simili di carattere ma mi piace davvero vederlo giocare, come si diverte col suo gioco. Se ti diverti giocando allora il resto viene da sé. Il mio sogno è quello di incontrarlo un giorno, sarebbe fantastico. È il mio idolo”.

