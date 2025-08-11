L'attaccante sloveno Benjamin Sesko, ultimo acquisto del Manchester United per quasi 80 milioni di euro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, parlando del suo idolo: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha vestito la maglia dei Red Devils per due stagioni, è un punto di riferimento per il giovane centravanti. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sesko: “Ibrahimovic è il mio idolo. Guardavo ogni singolo video, è incredibile”
L'attaccante sloveno Benjamin Sesko, ultimo acquisto del Manchester United, ha parlato del suo idolo: Zlatan Ibrahimovic
“Quando ero piccolo lo guardavo giocare… Guardavo ogni singolo video YouTube che riuscissi a trovare. Per me è incredibile. Non siamo simili di carattere ma mi piace davvero vederlo giocare, come si diverte col suo gioco. Se ti diverti giocando allora il resto viene da sé. Il mio sogno è quello di incontrarlo un giorno, sarebbe fantastico. È il mio idolo”.
