Strahinja Pavlovic , difensore del Milan e della Nazionale della Serbia , ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto polemiche al termine del match contro la Danimarca , valevole per la sesta ed ultima giornata della Nations League 2024/2025 , contro l'arbitro. Il centrale rossonero, infatti, era rientrato proprio in quest'ultimo match dopo l'espulsione rimediata contro la Spagna ed evidentemente non ha imparato la lezione. Nel giro di 5', dal 90' al 95', ha infatti preso altri due cartellini gialli, arrivando così al secondo rosso nelle ultime due apparizioni. A suo dire, però, il direttore di gara non avrebbe dovuto ammonirlo la seconda volta. Ecco le sue parole riportate da 'Sportklub'.

Serbia, Pavlovic si 'scaglia' contro l'arbitro: ecco di cosa lo accusa

"Abbiamo giocato una grande partita. Avremmo meritato di vincere, ma nel calcio a volte non ci si riesce. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Contro di loro non è stato difficile come nelle partite precedenti. Siamo tutti delusi, è una brutta sensazione quando vedi che puoi vincere e non ci riesci".