"Io l'ho visto l'altra sera a Como e mi è venuta un po' di tristezza. Mi sembra un po' saccente, penso che si debba lavorare molto sull'aspetto dell'umiltà". Luca Serafini, giornalista che spesso parla di Milan, dice la sua su Franck Kessié ex rossonero e possibile obiettivo della Fiorentina. Le sue parole a RadioFirenzeViola riprese da TMW: "Al Milan faceva la legna, non il regista che non è il suo. Secondo me lui adesso deve fare una scelta di vita che è anche una scelta professionale, in Arabia è uscito dai radar. Lì il livello di attenzione è bassissimo. Ha buttato tre anni di carriera dopo il Milan. Se questo tipo di umiltà si ripercuoterà sulle sue scelte economiche allora potrebbe tornare, altrimenti non penso che lo farà".