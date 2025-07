Milan, Comotto: personalità e classe! I numeri della sua prima da titolare

Milan, Comotto in campo per la prima volta da titolare da titolare con la maglia della Prima Squadra del Milan. Contro Perth Glory è stato tra i migliori del primo tempo rossonero, vero e proprio perno del centrocampo a tre con Bondo e Loftus-Cheek. Per il giovanissimo italiano nessuna pressione data dalla maglia, tantissima personalità e qualità messa in campo. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare la sua gara attraverso numeri e statistiche. Ecco la sua pagella. PROSSIMA SCHEDA